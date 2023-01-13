بتهمة التحريض ضد النساء.. إحالة الإعلامية ياسمين عز على التحقيق

هبة بريس - وكالات

قررت نقابة الإعلاميين في مصر، اليوم الجمعة، إحالة الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس” على فضائية “إم بي سي مصر”، إلى التحقيق فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية، وذلك بعد تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها، بتهمة التحريض ضد النساء.

وقال نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة في بيان، إن “القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة إضافة إلى شكاوى عديدة وردت إلى النقابة من جهات كثيرة”.

وكان المجلس القومي للمرأة في مصر، قد أعلن عن رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء لبرنامج “كلام الناس” للمذيعة ياسمين عز، الذي يمثل إهانة وتحقيرًا وتقليلًا من شأن المرأة المصرية، ويضر بها، كما يعد محتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.

وأشار في بيان، إلى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه.

كما تقدمت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة المحامية نهاد أبوالقمصان، ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية ياسمين عز.

وجاء في بلاغ أبو القمصان: “تطالعنا يوميًا المبلغ ضدها ببرنامجها كلام الناس المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، تبث من خلاله خطابًا تحريضيًا لممارسة العنف ضد المرأة، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة”.

وطالبت باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في الوقائع الثابتة به لتوجيه الاتهامات ضد المبلغ ضدها.

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