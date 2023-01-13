موتسيبي من قلب الجزائر: “فخورون بنتيجة منتخب المغرب في مونديال قطر”

2023-01-13 / 10:51
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هبة بريس ـ رياضة

عبر باتريس موتسيبي رئيس الكاف عن فخره و سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال قطر بوصوله لنصف نهائي البطولة.

و قال موتسيبي خلال ندوة صحفية عقدها بالجزائر مساء أمس: “فخورون بالتطور الحاصل في كرة القدم الأفريقية، وفخورون بنتيجة منتخب المغرب في مونديال قطر، وسيأتي اليوم الذي سيتوج فيه منتخب أفريقي بكأس العالم”.

و أضاف رئيس الكاف في ذات الندوة: “سأتنقل مباشرة إلى المغرب لحضور مراسم قرعة كأس العالم للأندية المقررة يوم الجمعك بالرباط، نعم سأكون في المغرب لحضور عملية سحب القرعة؛ لأعبر عن امتناني للفيفا لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية بأفريقيا”.

هذا و أوضح رئيس الكاف كذلك بأنه حاول خلال الأيام الماضية التواصل مع البلد المنظم للشان لإيجاد حل لمشكل منع طائرة المنتخب المغربي من دخول البلاد، مضيفا: “لا يحب خلط السياسة بكرة القدم، و سنتخذ الإجراءات المناسبة بعد نهاية الشان”.

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