مراكش : إختفاء موثقة إستولت على مليون درهم من ودائع زبناءها

محسن الراضي : هبة بريس

اصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مذكرة بحث واغلاق الحدود الوطنية في وجه موثقة بمراكش على اثر تقديم شكاية اصدار شيك بدون مؤونة وصلت قيمته اكثر من مليون درهم.

ووفق نفس المصادر فان الموثقة وبعد تسجيل عملية بيع شقة فاخرة وتوصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري قامت بسحب ذلك المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين وقدمت شيك للبائعين على اساس سحبهم للمبلغ المذكور، ليتفاجؤا برجوع الشيك بدون مؤونة عن حساب مهني تابع لمؤسسة CDG وهو ما شكل صدمة للبائعين الذين تقدموا بشكاية للنيابة العامة المختصة.

ويجدر الذكر ان عدد كبيرا من المواطنيين و الأجانب اضحوا يسقطون ضحية موثقين وهو ما باث يهدد الامن العقاري والاستثمار بالمغرب.

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