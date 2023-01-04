“عبد الفتاح كيليطو” يحوز جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب

هبة بريس

فاز الروائي والناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو،بجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب (دورة 2023 ) عن عمله “السرد العربي القديم والنظريات الحديثة”.

وبررت لجنة التحكيم هذا الاختيار ب ” براعة كيليطو الأستاذ بجامعة محمد الخامس في الرباط في تأويل الأعمال السردية العربية القديمة بدراسات مكثفة، أحاطت بها في شتى أنواعها، وتمثله المناهج النقدية الحديثة تمثلا إيجابيا، وعمله على تكييفها بما يناسب رؤيته التي اتصفت بالجد ة والطرافة، والإبداع، وتميزه بالقدرة على تقديم السرد العربي للقارئ العام بأسلوب واضح ودقيق.

وعبد الفتاح كيليطو كاتب مغربي صدرت له العديد من الكتب والمؤلفات باللغتين العربية والفرنسية ، وكتب أيضا في مجلات مثل الدراسات الإسلامية. وألقى العديد من المحاضرات، وشارك في لقاءات ثقافية في المغرب وخارجه، وقام بالتدريس كأستاذ زائر بعدة جامعات أوروبية وأمريكية من بينها جامعة بوردو، والسوربون الجديدة، وكوليج دو فرانس، جامعة پرنستون، وجامعة هارڤرد.

ويبلغ إجمالي جوائز الفروع الخمسة للجائزة مليون دولار، وتمنح سنويا لنخبة من العلماء والمفكرين والأدباء الذين قدموا إسهامات علمية جليلة خدمة للإنسانية، وتتمثل هذه الفروع في الطب، والعلوم، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، إضافة إلى خدمة الإسلام.

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة انها تستقبل حاليا الترشيحات للدورة السادسة والأربعين للعام 2024 من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات حتى نهاية شهر مارس 2023، مشيرة إلى أن جائزة الدراسات الإسلامية مخصصة لـ “النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة”، فيما خصصت جائزة اللغة العربية والأدب: لـ”جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية”، وجائزة الطب لـ”علاجات الإعاقات الطرفية”، إضافة إلى تخصيص جائزة العلوم: لـ”علم الحياة”.

يذكر أن جائزة الملك فيصل م نحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها 282 عالما، ينتمون إلى 44 دولة، حاز 22 منهم جائزة نوبل فيما بعد.

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