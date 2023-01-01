الرئيس البرازيلي الجديد

توقيف مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

2023-01-01 / 19:01
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هبة بريس - وكالات

أوقفت الشرطة البرازيلية رجلًا مسلحًا بسكين وعبوة ناسفة، حاول الوصول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، في العاصمة برازيليا.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الشرطة البرازيلية “أوقفت رجلًا مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول الوصول إلى الساحة التي يُقام فيها حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في العاصمة برازيليا”.

انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، في أكتوبر الماضي رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.

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