عرض “عبدلينو” لمخرجه هشام عيوش في هذا التاريخ

نجلاء مزيان

من المرتقب أن يتم عرض فيلم “عبدلينو”،لصاحبه المخرج هشام عيوش، بالمغرب في 11 يناير 2023، إذ سيعرض بالعديد من مدن المملكة.

“عبدلينو” من إخراج هشام عيوش، و إنتاج شركة بريزيدانبرودكشنز Président Productions وتوزيع شركة ميغاراما MEGARAMA.

و تدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني ينحدر من مدينة أزمور،و يعمل في بلدية صغيرة، إذ تتمثل مهمته في إلصاق الطوابع البريدية على الأظرفة.

هذا الشاب الذي يعشق البرازيل لدرجة أنه يقضي معظم وقته في أحلام اليقظة بحياة هادئة يتشاركها مع حبيبته: البرازيلية، وهي بطلة من بطلات المسلسلات التلفزيونية البرازيلية من Telenovela..”.

و يشارك في العمل السينمائي كل من عبد الرحيم تميمي، وسعيد باي، وزهور السليماني ، وعلي سليمان، وإيناس مونتيرو، ومنال بلحاج، ومريم بكوش، وعبد السلام بونواشا..

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