مجلس إدارة المختبر العمومي للتجارب والدراسات يصادق على ميزانية 2023

هبة بريس

أفادت وزارة التجهيز والماء أن مجلس إدارة المختبر العمومي للتجارب والدراسات وافق، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على ميزانية التشغيل والاستثمار لعام 2023 كما تم عرضها عليه.

وأبرز بلاغ للوزارة أنه جرى خلال اجتماع المجلس، الذي ترأسه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، التداول، على وجه الخصوص، حول الأنشطة المنجزة إلى غاية 31 دجنبر 2022 وكذا مشروع ميزانية التسيير والاستثمار لعام 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الميزانية، التي قدمتها الإدارة العامة للمختبر، تخصص لإنتاج 543 مليون درهم، وذلك بزيادة قدرها 14.3 في المائة مقارنة بعام 2022 ، ومبلغ 53.8 مليون درهم للاستثمار، منها ما يقرب من 45.9 في المائة مخصصة لتوسيع الطاقة الإنتاجية، و14 في المائة لتطوير خدمات جديدة ومعدات تقنية.

وخلص البلاغ إلى أنه عقب نهاية المناقشات، هنأ مجلس الإدارة جميع موظفي المختبر ومكوناته على النتائج التي تم الحصول عليها.

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