تكريم الممثل عبد الحق بلمجاهد في مهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي

نجلاء مزيان

كرم مهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي في دورته العاشرة،مساء أمس الأحد الممثل المغربي عبد الحق بلمجاهد.

وصرح الناقد السينمائي أحمد سيجلماسي، أن المكرم فرض نفسه بالساحة الفنية وفي مختلف فنون الفرجة، حيث أن تكوينه المسرحي جعله يحضر بقوة وبشكل محترم في الأعمال التي قدمها.

وأضاف الناقد السينمائي، أن بلمجاهد اهتم بالمسرح منذ أن كان يدرس بالتعليم الثانوي، وأكمل دراسته بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وقد قدم لما يزيد عن 30 سنة أعمالا فنية متميزةومتنوعة، كما سجل حضورا لافتا في التليفزيون عبر 60 عمل ما بين شريط تلفزي وسلسلة ومسلسل.

وبدوره، قال عبد الحق بلمجاهد، إن التكريم يحفزه على العطاء والإستمرار في مشواره الفني، مشيدا بمجموعة من الوجوه الفنية التي إلتقى بها منذ بداية مساره الفني والتي استفاد ونهل منها الكثير، مؤكدا أن فن التمثيل هو فن العطاء كما أن كل عمل فني يشكل له مدرسة يتعلم منها.

ويشار إلى أن عبد الحق بلمجاهد خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي سنة 1997، سجل حضوره بشكل قوي في أعمال مسرحية وتلفزيونية كثيرة، بالموازاة مع الاشتغال السينمائي(دوار العفاريت، التوفري، عايدة…) .

وأخرج عبد الحق بلمجاهد، عددا من الأعمال المسرحية مثل: شجرة لرنج، لورطة، ولاد البلاد، وأسندت إليه مهمة المدير الفني لفرقة محترف “المسرح الحر”. وشارك في أعمال مسرحية نذكر منها: “العريس” من إخراج ياسين أحجام، و”الحصلة” لرشيد قاسمي، و”نايضة 2″ لأمين ناسور، و”كرنفال” لعبد المولى محترم.

وعزز الممثل عبد الحق بلمجاهد الذي أبدع في التشخيص، من مشاركته في أعمال تلفزيونية عربية وأجنبية مثل: المسلسل الكويتي “تورا بورا” إخراج وليد العوضي، ومسلسل “ملوك الطوائف” للمخرج السوري الراحل حاتم علي.

ونوهت لجنة تحكيم المهرجان المكونة من المخرج إدريس اشويكة، والباحث المسرحي سعيد الناجي، والمخرج الوثائقي عادل اقليعي، والممثلة سليمة بن مومن، ومدير التصوير أيوب العمراني، بجميع الأعمال السينمائية والأفلام المقدمة، وكذلك المبدعين الشباب الذين يصرون بقوة لإيصال أفلامهم للجمهور.

واختارت لجنة التحكيم ثلاثة أفلام مشاركة في مسابقة المهرجان للتنويه بها: فيلم “على حافة البحر” ل محمد الهوري، وفيلم “جينيز” ل محمد بوحاري، وفيلم “بوبيا” ل دانيا عشور.

وقررت لجنة تحكيم المهرجان بعد مداولاتها منح الجائزة الكبرى للمهرجان وقيمتها المالية 10 آلاف درهم ل فيلم “حبال المودة” من توقيع ويجدان خاليد، واختارت فيلم “تضحية” من توقيع أيوب بوداري للفوز بجائزة الإخراج قيمتها المالية 6 آلاف درهم، وفيلم “ميثاق” إخراج أيوب حسين للفوز بجائزة السيناريو وقيمتها المالية 4 آلاف درهم.

وتبارت على جوائز المسابقة الرسمية (الجائزة الكبرى وجائزتي الإخراج والسيناريو، أفلام مغربية روائية قصيرة عددها إحدى عشر فيلما (11)، وهي: “حبال المودة” لوجدان خاليد، و”جينز” لمحمد البوحاري، و”تضحية” لأيوب بودادي، و”مرة أخرى” للخضر الحمداوي، و”ولد السبت” لعماد الزواغي، “وميثاق” للحسين حنين، و”كونتراست” لمراد بوزرور، و”أندور” لنورى أزروال تافات، و”النشبة” للهواري غوباري، و”على حافة البحر” لمحمد الهوري، و”بوبيا” لدينة عاشور.

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