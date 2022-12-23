حريق المحمدية : البنيات التحتية للتخزين والمستودعات المجاورة لم تتأثر

هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، بأن البنيات التحتية للتخزين وكذا المستودعات المجاورة لم تتأثر بالحريق الذي نشب، مساء أمس الخميس، بالمحمدية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته، تنويرا للرأي العام على إثر نشوب حريق في موقف شاحنات صهريجية لتوزيع الغاز بمنطقة “لافاليز” بالمحمدية، أمس الخميس حوالي الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساء، أن الحريق شب أولا في إحدى الشاحنات الصهريجية لنقل غاز البروبان وليس في مستودع التخزين وانتقل بعد ذلك لأربع شاحنات صهريجية أخرى بموقف الشاحنات.

وتابعت أنه نجم عن الحادث “خسائر مادية تمثلت بالأساس في احتراق خمس شاحنات صهريجية، إضافة لسيارتين للخواص وبعض الأضرار في موقف الشاحنات”.

وسجل المصدر ذاته أنه تم إخماد الحريق حوالي التاسعة مساء من نفس اليوم بعد تدخل السلطات المحلية والوقاية المدنية ولم تسجل أية خسائر في الأرواح البشرية.

وذكرت الوزارة أنه تم إحداث لجنة عمالاتية مشتركة تضم ممثلي السلطات المحلية والهيئات والمصالح الوزارية المعنية للبحث في أسباب الحادث وتقييم الأضرار واتخاذ ما يلزم من قرارات.

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