بعد عشرين عاما من الزواج..صابرين تؤكد طلاقها

نجلاء مزيان

أكدت الفنانة المصرية صابرين صحة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق.

وقالت صابرين في تصريحها الأخير: “هو فعلاً حصل ومش هتكلم خالص علشان دي حاجة خاصة جداً.. شكرا جزيلا”.

وكان مصدر مقرب من الفنانة صابرين قد أكد صحة الخبر، وأن الطلاق تم رسمياً منذ ثلاثة أشهر بعد انفصال غير رسمي دام عاماً ونصف العام.

وكانت صابرين قد كشفت خلال حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة “نجوم إف إم”، عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الفنية و كذا رأيها في تقديم السير الذاتية مرة أخرى بعد نجاحها في تقديم مسلسل “أم كلثوم”.

وقالت صابرين: “لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم، وكان يهمني في المسلسل إظهار كيف أنها حافظت على مكانتها، كما أنها ظلت محافظة على ثقتها في نفسها حتى آخر يوم في حياتها وتعلمت الكثير من تقديمي شخصية أم كلثوم”.

وتابعت: “من أحسن وأمتع أشياء في مهنتنا أنك لا تحتاجين للذهاب لطبيب نفسي وأنا أتحدث عن نفسي شخصياً، بسبب تقمصي للعديد من الشخصيات”.

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