في العلن.. أنس الباز يعتذر لطليقته:”كنت أمر بأزمة نفسية حادة”
حرص الفنان المغربي أنس الباز على تقديم الاعتذار لطليقته فلورنسا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.
و نشر الفنان المغربي صورة تجمعه بمولودته معلقا عليها:”
أتقدم لك يا سارة فلورينسا بخالص اعتذاري، عما قد قلته من قبل عنك، لقد أخطأت في حقك، وأنا اليوم أطلب منك مسامحتي”.
و أضاف قائلا:”وأشكرك عن كل ما تقدمينه كل يوم من مجهودات يا أم ذريتي، وبصفة عامة، أتقدم أيضا بخالص إعتذاري للناس أجمعين عن ما صدر مني”.
و اختتم قائلا:”لقد كنت أمر بأزمة نفسية حادة،و في حالة غضب في تلك اللحظة التي فقدت فيها أبي و ابنتي رحمهما الله، لقد أخطأت وأتمنى أن تسامحوني، فضلا وليس أمرا و الحمد لله على كل حال”.
وأثار الممثل المغربي أنس الباز وزوجته سارة فلورنسا في وقت سابق، جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد نشوب حرب كلامية و تراشق الاتهامات بينهما عبر مجموعة من القصص القصيرة قاما بنشرها عبر حساباتهما الرسمية بموقع “انستقرام”.