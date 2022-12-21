بمشاركة عمر لطفي.. سعد لمجرد يصور فيديو كليب جديد بالهند

نجلاء مزيان

شرع الفنان المغربي سعد لمجرد في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي بالهند و ذلك بمشاركة الفنان عمر لطفي.

و حرص كل من “لمعلم” و لطفي على توثيق بعض من لحظات تواجدهما بالهند بمقاطع فيديو، قاما بتقاسمها مع متابعيهما بمنصات التواصل الاجتماعي.

و من جانب آخر،انتهى مؤخرا النجم المغربي سعد لمجرد من تصوير فيديو كليب أغنية جديدة بمدينة الجديدة، في سرية تامة.

وشاركه في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي، كل من النجم المغربي عمر لطفي و الفنان الكوميدي رشيد رفيق.

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