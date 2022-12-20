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اعلام : وساطة أردنية من أجل إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي

2022-12-20 / 20:01
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هبة بريس _ الرباط

اشارت صحيفة إسبانية عن وجود وساطة أردنية من أجل إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي الذي يربط بين الجزائر وإسبانيا مرورا بالمغرب.

وقالت الصحيفة إن هذه الوساطة التي يقودها عبد الله الثاني ملك الأردن، تقترب من حل الأزمة، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في الجزائر العاصمة لإعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.

وتوقف ذات المصدر على الأهمية البالغة لعودة العمل بخط الأنابيب، خاصة وأن إغلاقه تسبب في ضرر لعشرات الشركات الإسبانية، وصعب الوصول إلى الغاز الجزائري المهم للصناعة الإسبانية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد قررت في نهاية أكتوبر من السنة الماضية وقف العمل بأنبوب الغاز المار عبر المغرب بسبب الخلافات بين البلدين، وهو ما تعزز مع الخلاف بين الجزائر وإسبانيا على إثر تأييد هذه الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء.

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