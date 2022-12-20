كورونا بالمغرب.. تسجيل 105 إصابة جديدة 

2022-12-20 / 15:52
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 20 دجنبر، عن تسجيل 105 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 157 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و864 ألف و901 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و743 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و130 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و489 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و945 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و878 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (49)، والرباط سلا القنيطرة (28)، وفاس مكناس (8)، وسوس ماسة (5)، ومراكش آسفي (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وجهة الشرق (3)، والداخلة وادي الذهب (3)، والعيون الساقية الحمراء (1)

وبلغ مجموع الحالات النشطة 773 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المراقبون الجويون يخوضون حركة احتجاج ضد إدارة مكتب المطارات

المراقبون الجويون يخوضون حركة احتجاج ضد إدارة مكتب المطارات

2022-12-20 / 18:25
Photo of بركان .. صديقي يتفقد إنجاز المجزرة ويحضر حفل تسليم الشواهد للخريجين

بركان .. صديقي يتفقد إنجاز المجزرة ويحضر حفل تسليم…

2022-12-20 / 16:59
Photo of برنامج التأهيل الطاقي للمساجد .. تجهيز 6048 مسجدا بمعدات النجاعة الطاقية

برنامج التأهيل الطاقي للمساجد .. تجهيز 6048 مسجدا بمعدات…

2022-12-20 / 16:34
Photo of بنك المغرب يتوقع وصول نسبة التضخم إلى 6,6% خلال 2022

بنك المغرب يتوقع وصول نسبة التضخم إلى 6,6% خلال…

2022-12-20 / 16:10
Photo of “المستشارون” يدعون إلى جعل إنجاز “الأسود” حافزا لتحقيق نهضة شبابية وتنموية

“المستشارون” يدعون إلى جعل إنجاز “الأسود” حافزا لتحقيق نهضة…

2022-12-20 / 15:48
Photo of “السجون” تنفي صحة ادعاءات زوجة سليمان الريسوني

“السجون” تنفي صحة ادعاءات زوجة سليمان الريسوني

2022-12-20 / 14:56
Photo of بالإجماع.. المصادقة على مشروع قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

بالإجماع.. المصادقة على مشروع قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

2022-12-20 / 14:19
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة المخططات الجهوية الخاصة بالتكوين المستمر

آيت الطالب يعطي انطلاقة المخططات الجهوية الخاصة بالتكوين المستمر

2022-12-20 / 13:43
Photo of تأخر في إنجاز مشروع ملكي يثير استغراب المراكشيين

تأخر في إنجاز مشروع ملكي يثير استغراب المراكشيين

2022-12-20 / 13:09
Photo of أزيد من 8 آلاف شرطي لتأمين استقبال “أسود الأطلس” بالرباط

أزيد من 8 آلاف شرطي لتأمين استقبال “أسود الأطلس”…

2022-12-20 / 13:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق