كورونا بالمغرب.. تسجيل 105 إصابة جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 20 دجنبر، عن تسجيل 105 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 157 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و864 ألف و901 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و743 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و130 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و489 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و945 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و878 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (49)، والرباط سلا القنيطرة (28)، وفاس مكناس (8)، وسوس ماسة (5)، ومراكش آسفي (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وجهة الشرق (3)، والداخلة وادي الذهب (3)، والعيون الساقية الحمراء (1)

وبلغ مجموع الحالات النشطة 773 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

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