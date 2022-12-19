فرنسا.. اعتقالات عقب أعمال شغب بسبب الهزيمة في المونديال

هبة بريس - وكالات

لم تمنع هزيمة فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في نهائي مونديال 2022، مجموعات من الجماهير من التجمع في بعض المدن الفرنسية، حيث تطور الأمر في بعض الأماكن إلى أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة، التي ألقت القبض على 227 شخصا.

وجرت حوالي 50 من هذه الاعتقالات، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، في باريس، حيث كانت أكبر التجمعات في شارع الشانزليزيه، وهو المكان التقليدي في العاصمة الفرنسية للاحتفال بالانتصارات الرياضية.

وتطورت بعض التجمعات إلى مشاحنات، بعدما قامت عناصر عنيفة بإلقاء قذائف بدائية الصنع نحو قوات الأمن، التي استعدت لنهائي المونديال بنشر نحو 14 ألف شرطي في جميع أنحاء فرنسا.

وفي شارع الشانزليزيه، تم قطع حركة المرور كإجراء وقائي، وظلت متوقفة حتى الليل.

وإلى جانب باريس، شهدت مدن أخرى في فرنسا أعمال شغب عقب انتهاء المباراة، مثل ليون ونيس وجرينوبل.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1