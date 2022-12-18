ميسي ينال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم

2022-12-18 / 19:44
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هبة بريس - القسم الرياضي

توج ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2022 الذي أقيم على أراضي قطر.

وسجل ميسي 7 أهداف في كأس العالم، وصنع 3 خلال 7 مباريات مع منتخب الأرجنتين.

وسجل ميسي هدفه الأول في شباك السعودية، ثم الثاني أمام المكسيك في دور المجموعات.

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‫10 تعليقات

  6. اجمل مونديال كان في تاريخ كرة القدم العالمية ميسي يستحق اللقب 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷

  9. سيظل دوون رونالدو اعظم في تاريخ كورة قدم مهما حصل ميسي من القاب لانه لو كان رونالدو ارجنتيني كانت ارجنتين لها 7 كؤوؤس العالم

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