ميسي ينال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم
هبة بريس - القسم الرياضي
توج ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2022 الذي أقيم على أراضي قطر.
وسجل ميسي 7 أهداف في كأس العالم، وصنع 3 خلال 7 مباريات مع منتخب الأرجنتين.
وسجل ميسي هدفه الأول في شباك السعودية، ثم الثاني أمام المكسيك في دور المجموعات.
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مليون مبروك لميسي و عشاق الارجنتين
افضل لقطة فالمونديال من الشيخ تميم بن حمد
فاز من يستحق و خسر فريق الهدايا التحكيمية
الف الف مبروك لي ميسي البطل
ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر 2022 يستاهل كأس العالم
اجمل مونديال كان في تاريخ كرة القدم العالمية ميسي يستحق اللقب 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
الف مبروك فوز الارجنتين
لم ولن يصلك أحد يا أفضل لاعب في التاريخ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
سيظل دوون رونالدو اعظم في تاريخ كورة قدم مهما حصل ميسي من القاب لانه لو كان رونالدو ارجنتيني كانت ارجنتين لها 7 كؤوؤس العالم
كأس العالم يتوج ب ليونيل ميسي ❤️❤️