ميسي ينال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم

هبة بريس - القسم الرياضي

توج ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2022 الذي أقيم على أراضي قطر.

وسجل ميسي 7 أهداف في كأس العالم، وصنع 3 خلال 7 مباريات مع منتخب الأرجنتين.

وسجل ميسي هدفه الأول في شباك السعودية، ثم الثاني أمام المكسيك في دور المجموعات.

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