أشواط إضافية.. فرنسا تتعادل مع الأرجنتين في مباراة مثيرة

هبة بريس - وكالات

انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب فرنسا والأرجنتين، المثيرة التي تجمع بينهما على استاد لوسيل، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

بسيناريو جنوني وهدفين خاطفين، أعاد كيليان مبابي الأمل لمنتخب فرنسا، حامل اللقب، بعدما أحرز هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة لتتعادل فرنسا مع الأرجنتين 2-2 في نهائي المونديال القطري، الذي سيمتد إلى أشواط إضافية.

وأنهى الأرجنتينيون الشوط الأول بالتقدم 2-صفر، وبدا أنهم سهلوا المهمة تماما، بعدما باتوا على بعد شوط واحد من التتويج باللقب الثالث في تاريخ “ألبيسيليستي”.

وتقدّم منتخب “التانغو” في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيليه ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفاً، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف.

وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من ألكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

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