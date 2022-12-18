أشواط إضافية.. فرنسا تتعادل مع الأرجنتين في مباراة مثيرة

2022-12-18 / 18:10
0
هبة بريس - وكالات

انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب فرنسا والأرجنتين، المثيرة التي تجمع بينهما على استاد لوسيل، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

بسيناريو جنوني وهدفين خاطفين، أعاد كيليان مبابي الأمل لمنتخب فرنسا، حامل اللقب، بعدما أحرز هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة لتتعادل فرنسا مع الأرجنتين 2-2 في نهائي المونديال القطري، الذي سيمتد إلى أشواط إضافية.

وأنهى الأرجنتينيون الشوط الأول بالتقدم 2-صفر، وبدا أنهم سهلوا المهمة تماما، بعدما باتوا على بعد شوط واحد من التتويج باللقب الثالث في تاريخ “ألبيسيليستي”.

وتقدّم منتخب “التانغو” في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيليه ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفاً، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف.

وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من ألكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط تتزين لاستقبالهم ..هذا موعد عودة أسود الأطلس من قطر

الرباط تتزين لاستقبالهم ..هذا موعد عودة أسود الأطلس من…

2022-12-18 / 19:52
Photo of ميسي ينال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم

ميسي ينال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم

2022-12-18 / 19:44
Photo of مبابي يتوج بجائزة هداف كأس العالم

مبابي يتوج بجائزة هداف كأس العالم

2022-12-18 / 19:25
Photo of للمرة الثالثة في تاريخها ..الأرجنتين تتوج بطلا لكأس العالم “قطر 2022”

للمرة الثالثة في تاريخها ..الأرجنتين تتوج بطلا لكأس العالم…

2022-12-18 / 19:03
Photo of الأرجنتين تتفوق على فرنسا بثنائية فى شوط مثير بنهائى كأس العالم

الأرجنتين تتفوق على فرنسا بثنائية فى شوط مثير بنهائى…

2022-12-18 / 17:03
Photo of التشكيلة الرسمية .. دي ماريا أساسياً مع الأرجنتين

التشكيلة الرسمية .. دي ماريا أساسياً مع الأرجنتين

2022-12-18 / 15:52
Photo of حكيمي وزياش يعادلان رقما عربيا تاريخيا بكأس العالم

حكيمي وزياش يعادلان رقما عربيا تاريخيا بكأس العالم

2022-12-18 / 14:44
Photo of بنزيما يرفض دعوة ماكرون لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2022

بنزيما يرفض دعوة ماكرون لحضور المباراة النهائية لكأس العالم…

2022-12-18 / 14:30
Photo of اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تهنئ المغرب على إنجازه الكبير

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تهنئ المغرب على إنجازه…

2022-12-18 / 13:55
Photo of 25 مليون دولار وتقدم فى التصنيف العالمى للمنتخب المغربي

25 مليون دولار وتقدم فى التصنيف العالمى للمنتخب المغربي

2022-12-18 / 12:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق