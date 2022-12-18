رئيس الأرجنتين يعلن اعتزامه متابعة نهائي كأس العالم من منزله

2022-12-18 / 10:27
0
هبة بريس

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، إنه لن يسافر إلى قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وغرد فرنانديز عبر “تويتر” قائلا: “مثل ملايين المواطنين، سأستمتع بنهائي كأس العالم في المنزل، سأعيش هذه اللحظات الرائعة كما عشتها من قبل، مع شعبي”.

وأعرب الرئيس الأرجنتيني عن ثقته في أن منتخب بلاده “سيقدم أفضل ما لديه في الملعب، كما سيكون المشجعون العظماء في المدرجات”.

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد سافر إلى قطر لحضور مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين مقابل لا شيء ليتأهلوا إلى المباراة النهائية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وفي وقت سابق، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه الأرجنتين فرنسا في النهائي غدا الأحد.

وقال ميسي لصحيفة “أوليه” الرياضية الأرجنتينية: “أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي”، وأضاف “ثمة سنوات عديدة قبل البطولة المقبلة، ولا أعتقد بأنني سأكون قادراً على فعل ذلك

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكأس الذهبية حائرة بين يدي ميسي ومبابي

الكأس الذهبية حائرة بين يدي ميسي ومبابي

2022-12-18 / 11:43
Photo of هذه جل الأرقام القياسية للمنتخب المغربي بمونديال قطر

هذه جل الأرقام القياسية للمنتخب المغربي بمونديال قطر

2022-12-18 / 10:59
Photo of الأرجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022..القنوات الناقلة

الأرجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022..القنوات الناقلة

2022-12-18 / 10:04
Photo of المغربي” بلال الخنوس” يحقق حلم جده مع “أسود الأطلس”

المغربي” بلال الخنوس” يحقق حلم جده مع “أسود الأطلس”

2022-12-18 / 09:36
Photo of حكيمي يعتذر من رئيس الفيفا

حكيمي يعتذر من رئيس الفيفا

2022-12-18 / 09:28
Photo of بنزيما يرفض مرافقة ماكرون إلى قطر لحضور نهائي المونديال

بنزيما يرفض مرافقة ماكرون إلى قطر لحضور نهائي المونديال

2022-12-17 / 23:06
Photo of الغرافي ل”هبة بريس “: الأسود بصموا على انجاز تاريخي وغير مسبوق

الغرافي ل”هبة بريس “: الأسود بصموا على انجاز تاريخي…

2022-12-17 / 22:45
Photo of عشية نهائي كأس العالم فيروس غريب يصيب 3 لاعبين من المنتخب الفرنسي

عشية نهائي كأس العالم فيروس غريب يصيب 3 لاعبين…

2022-12-17 / 22:28
Photo of حكيمي ينتفض في وجه رئيس “فيفا” بعد نهاية مباراة المغرب ضد كرواتيا: ماذا تريدون منا ؟

حكيمي ينتفض في وجه رئيس “فيفا” بعد نهاية مباراة…

2022-12-17 / 22:10
Photo of الإتحاد المصري يهنئ أسود الأطلس على مشوارهم المميز في كأس العالم

الإتحاد المصري يهنئ أسود الأطلس على مشوارهم المميز في…

2022-12-17 / 21:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق