بنزيما كريم

بنزيما يرفض مرافقة ماكرون إلى قطر لحضور نهائي المونديال

2022-12-17 / 23:06
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هبة بريس - القسم الرياضي

رفض كريم بنزيما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمرافقته إلى قطر، لتشجيع المنتخب، في نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين حسب صحيفة “لو باريسيان”.

يأتي ذلك بعد الجدل الذي حدث خلال الساعات الماضية، بسبب ردود مدرب منتخب فرنسا على الصحفيين حول بنزيما، والرسائل التي وجهها اللاعب عبر حسابه في انستجرام.

كل ما حدث يؤكد أن مغادرة بنزيما لبعثة المنتخب قبل المونديال بسبب الإصابة التي لحقت به لم تكن ودية على الإطلاق.

مع العلم أن النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، رفض هو الآخر المجيئ إلى قطر لتشجيع المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

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‫5 تعليقات

  2. بنزيما غير محبوب من الفريق ولا الكادر التدريبي وهو يعرف ف طبيعي لايقبل

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