إدريس صواب لهبة بريس:” عفاك أ بابا موجه للعائلة المغربية بكل فئاتها العمرية”

نجلاء مزيان

شرع المخرج الشاب إدريس صواب في تصوير مسلسله التلفزيوني الجديد “عافاك أ بابا”، الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي ،-شرع- قبل ثلاثة أشهر بمدينة القنيطرة و نواحيها.

و في تصريح خص به جريدة هبة بريس الإلكترونية، أكد “صواب” أن “عفاك أ بابا” هو عمل للفرجة و المتعة كما أنه موجه للعائلة المغربية بكل فئاتها العمرية، مشيرا أنه سلسلة كوميدية و ليس “سيتكوم”.

و عن الإنتقادات التي تطال الأعمال الكوميدية بالشهر الفضيل، أكد المتحدث ذاته أنه و طاقم العمل حاولوا معالجة موضوع السلسلة بكل جدية مبرزا الحبكة و قوة السيناريو و كذا قدرات الممثلين المشاركين.

و عن “الكاستينغ” أو كيفية انتقاء الفنانين الكوميدين، كشف المصدر عينه، أنه مر في أجواء صارمة، مشيرا أن هناك العديد من الممثلين المتخصصين في الدراما لا يستطيعون خوض التجربة الكوميدية و العكس صحيح.

و عن ظاهرة مشاركة المؤثرين، قال إدريس صواب أنه ليس ضد الفكرة دامت تساعد في إغناء العمل لكن بشرط أن يكون المؤثر يحظى بالموهبة و كذا القدرة على إقناع المتفرج المغربي، مضيفا أنه لا يهتم لعدد “الفولورز” بمنصات التواصل الاجتماعي.

و تدور أحداث السلسلة الرمضانية في قالب كوميدي، حيث سيكون المتلقي المغربي على موعد مع 30 حلقة من “عافاك أ بابا” الذي سيبث على القناة الأولى، كل حلقة منها ستتضمن طرائف جديدة و وقائع مختلفة.

و سيشارك في العمل، ألمع النجوم المغاربة أبرزهم رشيد الوالي،السعدية أزكون،هند بنجبارة،سحر الصديقي،مهدي فولان، ناصر أقباب، ويحيى فاندي ومراد حميمو وسعيد عامل وجمال عبابسي وفاطمة الزهراء لحرش….

و يعد “عافاك أ بابا” ثاني مسلسل للمخرج إدريس صواب بعد “مرحبا بصحابي” في جزئه الثاني الذي كان كذلك لفائدة القناة الأولى، كما انه أشرف على إخراج فيلم “عام في الغربة” من بطولة أمين الناجي و ياسين صواب، وكذا فيلم “ثلاث فرحات”.

و الجدير بالذكر أن المخرج المغربي صواب انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد “مايسترو” الذي عرف مشاركة كل من حميد الزوغي، سحر الصديقي، زكريا الحلو..، و الذي من المرتقب أن يتم عرضه برمضان المقبل.

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