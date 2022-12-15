رئيس البرازيل يبعث برسالة لنظيريه الأرجنتيني والفرنسي قبل النهائي

2022-12-15 / 23:28
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هبة بريس _ رياضة

وجه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، رسالة إلى نظيريه الأرجنتيني ألبيرتو فيرنانديز، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبيل أيام من اللقاء المرتقب بين منتخبي البلدين في نهائي مونديال كأس العالم 2022.

وقال دا سيلفا في تغريدة عبر “تويتر” مخاطبا فيرنانديز وماكرون “حظا موفقا يوم الأحد يا أصدقاء”.

وتقام المباراة النهائية في مونديال كأس العالم بقطر 2022، يوم الأحد المقبل، على ستاد لوسيل الذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

ووصلت الأرجنتين إلى النهائي بتفوقها على كرواتيا بثلاثية نظيفة، فيما اجتازت فرنسا مفاجأة البطولة، منتخب المغرب بهدفين نظيفين، رغم تفوق الأخير في مجريات اللقاء.

يشار إلى أن يوم السبت سيشهد مباراة بين المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والحصول على الميدالية البرونزية للفريق الفائز

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