زياش: “فخور جدًا بهذا الإنجاز المذهل”

هبة بريس

وجه اللاعب المغربي، حكيم زياش، رسالة للجماهير المغربية، بعد الخروج من نصف نهائي مونديال قطر.

وقال زياش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” ” فخور جدًا بهذا الإنجاز المذهل الذي حققه المنتخب المغربي لقد قاتلنا حتى النهاية”.

وأضاف “لم نكن لنفعل ذلك بدونكم أود أن أعبر عن أعمق امتناني وأقصى درجات الاحترام لكل فرد منكم، كل من سافر طوال الطريق إلى قطر لدعمنا وكل من ساندنا، نحن نقدر لك وكتبنا التاريخ معا ولم ننتهي بعد أراكم يوم السبت”.

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