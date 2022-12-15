منظمة ما تقيش ولدي تدين تخفيف الحكم على ” بيدوفيل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استنكرت منظمة ماتقيش ولدي الحكم المنطوق به من طرف محكمة الاستئناف بتطوان على البيدوفيل الاسباني فليكس راموس، الذي عاث اغتصابا في أطفال المغرب و القاصرين من خلال تردده على جمعية “لا طفل بدون سقف” بطنجة، الجمعية التي كانت تقوم بشكل غير قانوني برعاية القاصرين في فيلا صغيرة تحت اشراف مرأة اسبانية. فكان يأتي من أجل تفريغ مكبوتاته في هؤلاء القاصرين الضحايا و يساعد في الاتجار بهم . و إذ أن المنظمة اعتبرت الحكم عليه بثمان سنوات من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة جد مخفف و طالبت بتنفيذ اقصى العقوبات، لتنصدم بتقليص المدة لثلاث سنوات بعد الاستئناف، و تأكيد الجرم الذي قام به. و هنا يطرح السؤال: أين يكمن الخلل؟.

لهذا تلتمس المنظمة من النيابة العامة نقض القرار حتى لا يفلت البيدوفيل بجرائمه الخطيرة و التي تمس امن المغرب و سمعته و تطالب بفتح تحقيق في هذا الأمر. و المنظمة لن تقف عند هذا الحد ، و لن تغض الطرف عن هذا الحدث المسيء للطفولة المغربية و لحقوق الطفل المغربي، حتى تأخذ العدالة مجراها و أن يكون هذا المجرم عبرة لمن يظن أن أطفالنا لقمة سهلة في افواه البيدوفيل و المتجرين بالبشر.

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