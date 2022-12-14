بطريقته الخاصة.. حاتم عمور يدعم المنتخب المغربي

2022-12-14 / 10:38
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نجلاء مزيان

على غرار باقي المشاهير..حرص الفنان المغربي حاتم عمور على مساندة المنتخب المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و ناشد عمور متابعيه بالمنصة ذاتها لتغيير صورة “البروفايل” و تعويضها بالعلم المغربي قائلا :“كدعم منا للمنتخب الوطني المغربي قبل مباراة فرنسا اللي رفعوا راسنا قدام العالم كامل، كانتمنى من أي مغربي عندوا انستغرام يدير فالتصويرة ديال البروفايل علم المغرب تعبيرا منا عن حب هاد الوطن”.

وواصل النجم المغربي قائلا: ” مكرهتش نشوف المغرب كامل داير علم المغرب، أو غادي نطاغي بعض الأصدقاء باش نجحوا هاد الفكرة إن شاء الله “.

وفي سياق آخر، يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الفرنسي يومه الأربعاء، في نصف نهائي مونديال قطر، حيث يتطلع إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته

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