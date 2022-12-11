رونار…ما حققه المنتخب المغربي إنجاز عظيم ومستحق

هبة بريس _ رياضة

قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، إن المنتخب المغربي استحق الفوز والعبور للدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لأول مرة في تاريخ المغرب والعرب وإفريقيا ، مضيفا أن ما حققه المنتخب يعد إنجازا عظيما.

وقال رونار في حوار لجريدة (الشرق) القطرية نشرته اليوم الأحد ، إن المنتخب المغربي يملك لاعبين على مستوى عال وما حققه حتى الآن مستحق بالنظر للقوة والروح القتالية التي ظهر بها في مونديال قطر.

وأبرزت الجريدة أن المدرب الفرنسي ظهر في سعادة كبيرة وهو يتحدث عن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي، مشيرة إلى ” أن مدرب الأخضر السعودي الذي سبق وأن درب المنتخب الوطني المغربي خلال الفترة الممتدة من عام 2016 وإلى غاية 2018 ، قال بأن أسود الأطلس حققوا إنجازا موندياليا عالميا عظيما غير مسبوق للكرة المغربية والعربية والإفريقية”.

وأكد رونار أن لاعبي المنتخب المغربي “يقدمون مباريات ومستويات كبيرة للغاية وليس من السهل الوصول لهذا الدور والإطاحة بكبار أوروبا مثل المنتخب البلجيكي والإسباني وبعده البرتغالي”.

وأوضح أن الروح القتالية التي يلعب بها المنتخب المغربي في المونديال وكذلك الروح التضامنية الموجودة داخل المجموعة الواحدة ساعدت أسود الاطلس على التألق وتحقيق نتائج مميزة وغير مسبوقة في هذه البطولة.

وفي معرض حديثه عن مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي وما قدمه حتى الان من إعجاز مع المنتخب المغربي بالوصول للدور النصف النهائي بالرغم من إشرافه على المنتخب المغربي قبل شهرين فقط من انطلاق المونديال، رد مدرب المنتخب السعودي قائلا “شكرا للمدرب وليد الركراكي على العمل الكبير والجبار الذي قام به مع المنتخب المغربي في نهائيات كاس العالم، وشكرا كذلك للاعبين الذين عملوا معه بجد وطبقوا تعليماته وهو ماجعل المنتخب المغربي واحدا من أقوى المنتخبات في البطولة”.

وخلص رونار الى القول إن اللاعبين قادرون “على تقديم الأفضل وهذا ما اتمناه في الدور النصف النهائي الذي سيكون في غاية الصعوبة”.

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