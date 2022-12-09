مرصد الشباب المغربي.. مولود جديد يعنى بقضايا الشباب المغربي

هبة بريس - الرباط

تم يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022 بمدينة الرباط، عقد الاجتماع الأول لمكتب مرصد الشباب المغربي (OJM)، وهي جمعية تم إنشاؤها شهر نونبر 2022 وتتمثل مهمتها الأساسية في معالجة قضايا الشباب بالمغرب وإحتضان مختلف المواضيع التي تخصهم.

مرصد الشباب المغربي هو مركز للموارد والخبرات المتعلقة بقضايا الشباب والسياسات المخصصة لهم. ويتمثل هدفه في المساهمة في تحسين المعرفة بقضايا الشباب من خلال إعداد إحصاءات ودراسات، وتجميع مختلف التحاليل والدراسات الإستقصائية بمنصة واحدة، وكذا معالجتها وتقييمها من أجل تقاسم هذه المعطيات مع جميع المتداخلين والمعنيين بقضايا الشباب وأيضا أصحاب القرار.

وتتكون اللجنة العلمية لـمرصد الشباب المغربي من باحثين وخبراء معروفين بعملهم في قضايا الشباب، ويتعلق الأمر بكل من السيدة خديجة زاهي، السيدة هند فتوحي والسادة زكرياء القادري، دافيد جوري وأوليفيه دو.

كما يتكون المكتب التنفيذي للمرصد من شباب ناشطين في ميدان الدراسات ومعالجات الإشكاليات المتعلقة بريادة الشباب والتحديات المطروحة عليهم

وتقرر خلال هذا الإجتماع الأول، بدء دراسة استقصائية وطنية عن مكانة الشباب في الجهوية المتقدمة وما يمكن أن تساهم به جهات المملكة الإثنتي عشرة في قضايا الشباب. هذه الدراسة ستنطلق خلال الأسبوع الأول من سنة 2023 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على أن يتم تعميمها بعد ذلك على باقي جهات المغرب.

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