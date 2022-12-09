البيضاء.. العقود الرياضية وتسوية المنازعات محليا محور ورشة عمل

هبة بريس

نظم المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي بأحد الفنادق الفخمة بمدينة الدار البيضاء، ورشة عمل تحت عنوان: ”العقود الرياضية ومسطرة إنهاءها وتسوية منازعاتها محليا”، من تأطير الأستاذ عصام الابراهيمي رئيس المركز والمحامي المتخصص في القانون الجنائي والقانون الرياضي.

وانطلقت الورشة بكلمة ترحيبية لرئيس المركز عصام الابراهيمي، الذي رحب من خلالها بمنخرطي نادي الرجاء الرياضي البيضاوي الذين حضروا بكثافة للاستفادة من هذه الورشة التطبيقية التي عرت الاشتغال عل عقود وقضايا ومنازعات، عبر دراستها بشكل مفصل، كلمة الابراهيمي كانت فرصة أيضا، للتعريف بالمركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي وأهدافه والغايات من إنشاءه.

استمرت الجلسة الأولى التي ناقشت موضوع “إبرام العقد والاحكام العامة للعقود الرياضية” مع إعطاء نماذج بعقد اللاعب المحترف في المغرب مصر، السعودية والامارات العربية المتحدة.

قبل أن تتواصل الورشة، بالجلسة الثانية التي فصل فيها السيد عصام الابراهيمي حالات إنهاء التعاقد والنتائج المترتبة عنها، لتختتم الورشة بجلسة تناول فيها مهارات تسوية المنازعات أمام الغرفة الوطنية لفض المنازعات حيث نظم الحاضرون وقائع محاكمة افتراضية.

وخرج الحاضرون بتوصيات ومخرجات استعدادا لتقديمها للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليتم توزيع الشواهد التقديرية للمشاركين في ورشة العمل الذين أغنوها بمداخلتهم وتفاعلهم مع جميع المحاور والجلسات.

يذكر أن هذه الورشة عرفت حضر السيد عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم الذي ثمن محاور جلسات عمل المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي.

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