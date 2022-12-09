كورونا بالمغرب.. تسجيل 156 إصابة جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 9 دجنبر، عن تسجيل 156 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، مقابل تعافي 183 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و862 ألف و172 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و810 أشخاص، مقابل 24 مليون و916 ألف و447 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و999 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و7 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و252 ألف و677 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (54) وجهةالرباط سلا القنيطرة (53)، وفاس مكناس (14) ومراكش آسفي (7) وسوس ماسة (9) ودرعة تافيلالت (1) وكلميم واد نون (5) وطنجة تطوان الحسيمة (6) وجهة الشرق (5) وبني ملال خنيفرة (2) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1043حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها ثماني حالات.

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