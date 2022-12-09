عبيدات الرما الزلاقة تطلق”النية داروها” تكريما للأسود في مونديال قطر

2022-12-09 / 09:39
0
نجلاء مزيان

أطلقت مجموعة عبيدات الرما الزلاقة من خريبكة، فيديو كليب جديد، بعنوان ” النية داروها”، وذلك بمناسبة التألق اللافت للمنتخب المغربي في كأس العالم بقطر ، والانتصار الكبير على اسبانيا.

العمل الفني الجديد، الذي تم تصويره بعدد من الفضاءات بمدينة خريبكة، هو من كلمات عبد الرحيم راقي، وألحان صلاح الدين الجباري، وتسجيل وتوزيع استوديو جمال صناف، لوجستيك زكرياء الحديوي، وتصوير ومونتاج حمزة زيلاف، فيما الإخراج والإنتاج كان من توقيع رئيس الفرقة عبد الرحيم راقي.

وبهذا العمل الفني الجديد، أبرزت فرقة الزلاقة تفاعلها التلقائي والحماسي، مع صحوة وتألق الاسود في كاس العالم، فكان بمثابة تكريم فني لما قدمه اشبال وليد الركراكي في هذا المحفل الكروي العالمي، الذي رفع رأس المغرب عاليا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور المشاهير..سعد لمجرد يلهب “كاتارا” بإحتفائه بالمنتخب المغربي

بحضور المشاهير..سعد لمجرد يلهب “كاتارا” بإحتفائه بالمنتخب المغربي

2022-12-09 / 10:43
Photo of بسبب تشجيعها للمنتخب المغربي..فرح الفاسي تفقد أحد أسنانها

بسبب تشجيعها للمنتخب المغربي..فرح الفاسي تفقد أحد أسنانها

2022-12-08 / 17:50
Photo of تعيين لطيفة أحرار مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي

تعيين لطيفة أحرار مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط…

2022-12-08 / 16:19
Photo of لجنة الفيلم بالداخلة تمثل المغرب في المعرض العالمي “فوكيس 2022” بلندن

لجنة الفيلم بالداخلة تمثل المغرب في المعرض العالمي “فوكيس…

2022-12-08 / 09:43
Photo of الفنانة سميرة سعيدة تحتفل بتأهل المنتخب المغربي على طريقتها

الفنانة سميرة سعيدة تحتفل بتأهل المنتخب المغربي على طريقتها

2022-12-07 / 19:32
Photo of الفنان المصري محمد هنيدي: “عذرا إسبانيا.. فالأسود دائما تلتهم الثيران”

الفنان المصري محمد هنيدي: “عذرا إسبانيا.. فالأسود دائما تلتهم…

2022-12-07 / 13:55
Photo of الفنان عمرو دياب يهنئ منتخب المغرب بعد الفوز على إسبانيا

الفنان عمرو دياب يهنئ منتخب المغرب بعد الفوز على…

2022-12-07 / 12:00
Photo of مريم بلخياط:” وفاة والدي مجرد إشاعة و حسبي الله ونعم الوكيل”

مريم بلخياط:” وفاة والدي مجرد إشاعة و حسبي الله…

2022-12-06 / 11:51
Photo of حصريا..ربيع القاطي نجم الجزء الثاني من “لمكتوب”

حصريا..ربيع القاطي نجم الجزء الثاني من “لمكتوب”

2022-12-05 / 12:15
Photo of مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.. الفليم المغربي “حبيبة” يفوز بجائزة أفضل سيناريو

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.. الفليم المغربي “حبيبة” يفوز بجائزة…

2022-12-04 / 20:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق