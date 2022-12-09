عبيدات الرما الزلاقة تطلق”النية داروها” تكريما للأسود في مونديال قطر

نجلاء مزيان

أطلقت مجموعة عبيدات الرما الزلاقة من خريبكة، فيديو كليب جديد، بعنوان ” النية داروها”، وذلك بمناسبة التألق اللافت للمنتخب المغربي في كأس العالم بقطر ، والانتصار الكبير على اسبانيا.

العمل الفني الجديد، الذي تم تصويره بعدد من الفضاءات بمدينة خريبكة، هو من كلمات عبد الرحيم راقي، وألحان صلاح الدين الجباري، وتسجيل وتوزيع استوديو جمال صناف، لوجستيك زكرياء الحديوي، وتصوير ومونتاج حمزة زيلاف، فيما الإخراج والإنتاج كان من توقيع رئيس الفرقة عبد الرحيم راقي.

وبهذا العمل الفني الجديد، أبرزت فرقة الزلاقة تفاعلها التلقائي والحماسي، مع صحوة وتألق الاسود في كاس العالم، فكان بمثابة تكريم فني لما قدمه اشبال وليد الركراكي في هذا المحفل الكروي العالمي، الذي رفع رأس المغرب عاليا.

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