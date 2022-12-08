بنزيمة قريب من العودة إلى تداريب ريال مدريد

2022-12-08 / 23:33
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هبة بريس

أعلن مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، أن المهاجم كريم بنزيمة الذي استبعد من تشكيلة بلاده عشية انطلاق مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة، سيستأنف تدريباته مع الفريق السبت المقبل.

وقال المدرب المخضرم، ، في تصريح لصحيفة “كورييري ديلو سبورت”، عندما سئل عن حالة النجم الفرنسي الصحية “صاحب الكرة الذهبية يعود السبت”، مضيفا “سوف نعيده إلى الملعب”.

وفي اليوم نفسه، سيكون المنتخب الفرنسي بطل العالم في مواجهة صعبة أمام انجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم.

وكان المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما، قد انسحب من تشكيلة كأس العالم في 19 نونبر الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات. وقد قدر الاتحاد الفرنسي وقتها، مدة تعافيه بثلاثة أسابيع.

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