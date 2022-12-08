Morocco players celebrate after they won on penalty shoot-out the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

قنصلية المملكة” ميلانُـو “: نثمن الروح العالية التي سادت إحتفالات الفوز

2022-12-08 / 18:47
7

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

عبرت القنصلية العامة ب” ميلانو” عن فخرها للإنضباط والروح الرياضية العالية اللذان سادا إحتفالات مغاربة دائرتها القنصلية عقب إنتهاء المباراة التاريخية التي جمعت المنتخب الوطني المغربي ونظيره الإسباني برسم نهائيات كأس العالم 2022 التي تجري أطوارها بدولة قطر.

وكانت الجالية المغربية المقيمة ب “ميلانو” وضواحيها قد خرجت عن بكرة أبيها للإحتفال بالفوز الذي حققه أسود الأطلس ضد ” لا روخا” حيث لم تسجل ولو حالة واحدة من الشغب والعنف الذي غالبا ما يلي مثل هذه المناسبات في كل دول العالم دون إستثناء .

وحرصت الجالية المغربية بدورها عن الإلتزام بالروح الرياضية والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو إحتفالاتها بهذا الإنجاز ، وبالتالي إعطاء تلك الصورة المثالية للجمهور المغربي العاشق للساحرة المستديرة وتقبله للنتائج إيجابية كانت أو سلبية.

وفي هذا الصدد كانت القنصليات المغربية بالخارج قد إستبقت الأحداث وعممت بلاغات رسمية قبل إنطلاق المباراة ، تهيب فيها بضرورة تشجيع أسود الأطلس ومؤازرتهم إلى آخر نفس مع الحفاظ على صورة المغرب والمغاربة في الخارج، وهو ما تم فعلا حيث أعطت الجماهير المغربية مثالا يحتدى به في التعبير عن الفرحة بهذا الإنجاز التاريخي الذي طالما كان حلما يراود الجميع خاصة في نهائيات كأس العالم.

بدورها عبرت القنصلية العامة ب”ميلانو” عن إعتزازها بتأهل أسود الأطلس إلى دوري الربع الذي ستنطلق صافرته يوم السبت المقبل ضد المنتخب البرتغالي الذي يأمل الجميع أن نحقق فيه إنجازا آخر يعمق الفرحة أكثر ويؤهلنا إلى لعب نصف النهائي لإرضاء طموحات الجمهور المغربي العريض.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأزمي من سطات يستعرض الخطوط العريضة لمشروع المالية

الأزمي من سطات يستعرض الخطوط العريضة لمشروع المالية

2022-12-08 / 20:47
Photo of أهم النقط في المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي

أهم النقط في المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم…

2022-12-08 / 20:44
Photo of ” العلمي” يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية

” العلمي” يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية…

2022-12-08 / 20:21

“الصديقي” يفتتح مركز القرب للمقاولين الفلاحيين الشباب

2022-12-08 / 20:09
Photo of السجن مدى الحياة في فرنسا لمغربي في قضية الهجوم على قطار

السجن مدى الحياة في فرنسا لمغربي في قضية الهجوم…

2022-12-08 / 20:07
Photo of استراتيجية مثالية.. سر منتخب المغرب لكتابة التاريخ السبت

استراتيجية مثالية.. سر منتخب المغرب لكتابة التاريخ السبت

2022-12-08 / 19:30
Photo of قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ..أزمة قوانين

قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ..أزمة قوانين

2022-12-08 / 19:13
Photo of تمهيدا لزيارة ماكرون..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب

تمهيدا لزيارة ماكرون..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب

2022-12-08 / 19:00
Photo of إعادة انتخاب شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي

إعادة انتخاب شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي

2022-12-08 / 18:42
Photo of نشرة إنذارية: أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية بعدد من…

2022-12-08 / 18:33

‫7 تعليقات

  6. وليد الركراكي أعاد لنا البسمة والعزة والكرامة نسأل الله له التوفيق والنجاح في مهامه الصعبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق