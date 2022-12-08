بسبب تشجيعها للمنتخب المغربي..فرح الفاسي تفقد أحد أسنانها

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية فرح الفاسي عن فقدانها لأحد أسنانها جراء حماسها الكبير أثناء تشجيعها للمنتخب المغربي في مباراته و نظيره الإسباني.

و نشرت الفنانة المغربية صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، معلقة عليها:”لي مطرتلوشي السنة بهاد الفرحة ماشي مغربي”.

و واصلت تدوينتها قائلة:”الحمد لله، الله الله على فرحة هادي، أسود الأطلس الله يفرحكوم كيفما فرحتونا”.

و يشار إلى أن المنتخب المغربي، من المرتقب أن يواجه يوم السبت المقبل نظيره البرتغالي، وذلك في دور ربع نهائي مونديال قطر 2022.

ووفي سياق منفصل، حصدت الفنانة المغربية فرح الفاسي مؤخرا جائزة أحسن ممثلة عن فيلم “لامورا” بالمهرجان السينمائي الدولي بغرناطة “premios lorca”.

وفي تصريح خصت به جريدة هبة بريس الالكترونية، أعربت فرح الفاسي عن فرحتها بهذا التتويج المشرف قائلة:” سعيدة بهذه الجائزة و أهدي فرحتي و نجاحي لبلدي الحبيب و لكل أفراد عائلتي و جمهوري”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0