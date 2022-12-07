الفنان المصري محمد هنيدي: “عذرا إسبانيا.. فالأسود دائما تلتهم الثيران”

2022-12-07 / 13:55
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هبة بريس - القسم الفني

هنأ الممثل المصري، محمد هنيدي، المنتخب الوطني المغربي بالفوز على نظيره الاسباني والتأهل لربع نهائي كأس العالم.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قال هنيدي: “عذرا إسبانيا.. فالأسود دائما تلتهم الثيران”.

وأضاف “وهناك أسد جائع يدعى ياسين بونو إلتهمكم اليوم”.

هذا ويشار الى أن أسود الأطلس حققوا فوزا تاريخيا على المنتخب الإسباني، وضمنوا التأهل لأول مرة لربع نهائي المونديال.

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