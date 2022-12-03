“شبهة عملية نصب “..إلغاء حفل فني بأحد الفنادق المصنفة بطنجة

2022-12-03 / 13:29
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هبة بريس - القسم الفني

سابقة تلك التي شهدتها مدينة طنجة ، ليلة أمس الجمعة، بعد الغاء حفل فني كان مقررا احياءه بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة ، وبحضور فنانين عرب ومغاربة .

وقد تقرر الغاء الحفل بشكل مفاجئ في الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات جارية على قدم وساق من اعداد للقاعة المخصصة للعروض اضافة الى استقبال المشاركين والحضور ، قبل ان يتفاجأ الجميع بالغاء الحفل وسط أجواء مشحونة .

الحفل كان مقررا أن يحييه فنان مصري معروف ، الى جانب المع نجوم الاغنية العربية ، كما وجد الحضور أنفسهم مرغمين على العودة الى منازلهم حاملين تذاكرهم ، لتبقى “شبهة النصب ” واردة.

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