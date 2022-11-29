الأولى من نوعها بجهة بني ملال-خنيفرة.. عملية نوعية بالفقيه بنصالح

هبة بريس

تمكن فريق طبي وتمريضي متخصص في طب وجراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، خلال الأسبوع الماضي ، من إجراء بنجاح، عملية جراحية معقدة لسيدة في عقدها السادس كانت تعاني من آلام مزمنة على مستوى الكوع، بحسب ما علم لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتمكن هذا الفريق الطبي من إجراء، بنجاح، عملية جراحية نوعية هي الأولى من نوعها على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، وذلك باستبدال مفصل الكوع بمفصل اصطناعي كامل.

وكانت المريضة تعاني من آلام مزمنة بالكوع جراء حادث تعرضت له منذ طفولتها أدى إلى تآكل الغضروف وإحتكاك مفصلي، مما تطلب استبدال كلي للكوع و تعويضه بمفصل إصطناعي.

وتعتبر هذه العملية من العمليات الجراحية المعقدة التي تتطلب كفاءة تقنية عالية، والتي غالبا ما يتم إجراؤها في المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة الكبرى.

وسبق لهذا الطاقم الطبي ، بحسب المصدر ذاته، أن نجح في إجراء عمليات جراحية لاستبدال جزئي لمفصل الكوع، وذلك بفضل المعدات الحديثة التي توفرها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، والجهود التي تبذلها المديرية الجهوية للصحة والمركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح.

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