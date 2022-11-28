طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، خلال الصباح والليل، مع تشكل كتل ضبابية شمال غرب الأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية والوسطى.

كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال الغربي والريف، فيما ستهم زوابع رملية جنوب البلاد، فضلا عن تسجيل هبات لرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شرق الواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والسواحل الواقعة ما بين الجديدة والصويرة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، وما بين 13 و19 درجة بالأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس، وما بين 8 و14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.

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