محامو البيضاء يعلنون الاستمرار في مقاطعة الجلسات
هبة بريس - الرباط
أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، المنعقد اليوم السبت ، بنادي المحامين ببوسكورة، الاستمرار في مقاطعة الجلسات في اطار الاحتجاجات الرامية لاسقاط مقتضيات ضريبية في مشروع قانون مالية 2023.
وطالبت هيئة المحامين بالبيضاء إلى “الالتفاف حول المؤسسات المهنية دفاعا عن مبادئ المحاماة وحقوق المحامين والمتقاضين”، مؤكدة تشبتها “بقنوات الحوار مع كل الفرقاء لما فيه خدمة الصالح العام”.
جدير بالذكر أن قدماء للمحامين في هيئة الدار البيضاء انتقدوا استمرار زملائهم في مقاطعة المحاكم بسبب الجدل الدائر بشأن مقتضيات ضريبية تضمنها مشروع قانون المالية 2023.
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27 تعليقات
هاد الوهبي شفناه خرق بزاف ديال القوانين وزاد كي هضر على واحد الموضوع ديال الفساد كي شجع فيه على دعارة
هادو ݣاع متجيو ليهوم البوليس حيت قاريين القانون 🤣
رجال
عندهم مداخيل قوية
معجبهمش قرارات الحكومة وحنا الفقراء عجبنا الحال فرحننا بكل زيادات في الأسعار مواد الأساسية هده هي كارثة العظمى
الله ياخد الحق في الجهل لي خلينا نسكت على حقوقنا
بالعلم والمعرفة تكون انسان قوي …
واش بوخنينيش اللي تيدخل الملاير متيخلصش الضريبة ولكن المسكين تيطحنوه
خلصوا الضرائب من التشلهيب
عندما تمزقون أكباد المواطنين بأتعابكم الخيالية ،يروق لكم الأمر ،وعندما يتعلق الأمر بأداء الواجبات الضريبية تقيمون الدنيا وتقعدونها بالصياح في الشوارع .حقا زمن الفوضى