Seagulls fly over the Oulja rubbish dump, near Rabat, 03 February 2007. The World Health Organisation warned 04 February 2007 that European nations must not be lulled into a false sense of security about bird flu, following an outbreak among poultry at a British farm. At the moment, the H5N1 virus is mainly caught from exposure to infected birds or their carcasses, although there have been instances of limited human transmission. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA (Photo by ABDELHAK SENNA / AFP)

مرض يقضي على أكثر من 50 مليون طائر في أميركا

2022-11-24 / 21:37
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هبة بريس _ وكالات

نفوق الدجاج والديك الرومي والطيور الأخرى يمثل أسوأ كارثة صحية للحيوانات في الولايات المتحدة حتى الآن. الصورة إرشيفية.
أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأميركية، الخميس، أن أنفلونزا الطيور قضت على
50.54 مليون طائر في الولايات المتحدة هذا العام، مما يجعله أكثر موجات التفشي فتكا في تاريخ البلاد.

ويمثل نفوق الدجاج والديك الرومي (الحبش) والطيور الأخرى أسوأ كارثة صحية للحيوانات في الولايات المتحدة حتى الآن، لتتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 50.5 مليون من الطيور التي نفقت في تفشي إنفلونزا الطيور في عام 2015.

وتنفق الطيور غالبا بعد إصابتها بالعدوى. كما يتم إعدام أسراب بأكملها قد يزيد عددها على مليون طائر في مزارع دجاج إنتاج البيض للسيطرة على انتشار المرض بعد أن تظهر نتائج اختبار الطيور نتائج إيجابية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدواجن ولحوم الحبش إلى مستويات قياسية مما فاقم الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الذين يواجهون تضخما شديدا.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن تفشي المرض في الولايات المتحدة الذي بدأ في فبراير أصاب الدواجن والطيور غير الداجنة عبر 46 ولاية.

وتنقل الطيور البرية مثل البط الفيروس المعروف باسم إنفلونزا الطيور، شديد العدوى، من خلال فضلاتها أو ريشها أو الاتصال المباشر بالدواجن.

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