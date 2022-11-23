حزب تونسي يراسل ماكرون لمطالبته بالتوقف عن دعم “سعيد “

هبة بريس _ متابعة

قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن حزبها بعث رسالة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر سفارة بلاده في تونس، عبّر فيها عن استغرابه من مواصلة دعمه “لنظام غير ديمقراطي ومسار مفروض على الشعب وانتخابات فضيحة ومسار سياسي وانتخابي غير مطابق للمعايير الدولية التي تلتزم بها فرنسا وتونس، بناء على الاتفاقيات الدولية”.

وعبّرت موسي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية الأربعاء، عن “استغرابها وصدمتها إزاء تصريحات ماكرون خلال القمة الفرنكوفونية والتي أعلن فيها صراحة أنه صديق لقيس سعيّد وأنه سيسانده لإتمام كل التغييرات التي ينوي القيام بها في البلاد”، وهو ما اعتبرته “ضربة للديمقراطية ومشاركة في الإساءة للشعب التونسي”.

وقالت إن الشعب التونسي “لا يقبل مثل هذا التدخل في شؤونه، ومساندة الدكتاتورية”، مشيرة إلى أن حزبها دعا الرئيس الفرنسي إلى تعديل موقفه، فـ”مساندة تونس يجب أن تكون مطابقة للمعايير الدولية والمعاهدات والمواثيق المتعلقة باحترام حقوق الانسان”.

كما عبّرت عن رفضها “مناقشة الرئيس التونسي للشؤون الداخلية مع أطراف أجنبية، في حين أنه يتهم جميع خصومه السياسيين بالاستقواء بالأجنبي”.

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