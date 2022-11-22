سيدي إفني : غريب …رئيس جماعة يراسل تلميذ ويطالبه بأداء ثمن سيارة الإسعاف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تهكم عدد من النشطاء الفايسبوكيين، على رئيس جماعة ترابية بدائرة الخصاص بإقليم سيدي افني، بعدما روجوا في الفضاء الازرق، وثيقة عبارة عن إستدعاء موقع من رئيس المجلس الجماعي، موجه لتلميذ يطالبه بأداء مبلغ 169 درهم، تسعيرة نقله بسيارة إسعاف تابعة الجماعة.

واستغرب هؤلاء كيف لرئيس جماعة منتخب أن يطلب هذا المبلغ الزهيد من تلميذ كان قد تعرض لوعكة صحية ، اضطرت بعائلته طلب استغلال سيارة الاسعاف التابعة للجماعة، من أجل نقله للاستشفاء، في حين أن جماعات ترابية اخرى، تنقل المرضى عبر المدن او عبر الاقليم، دون أداء، في حين أن البعض من هؤلاء الرؤساء، يطالبون بثمن الكازوال فقط، ولماذا أصلا الجماعة تتوفر على هذه الوسيلة للنقل داخل محجزها، اذا لم تكن قادرة توفير تلك الخدمات لساكتتها.

اراء اخرى، تقول ان توصيات وزارة الداخلية خصوصا بعد جائحة كورونا، قد مارست ضغطا عبر مراسلات للعمال والولاة من أجل حث رؤساء الجماعات الترابية ترشيد استعمال مادة ” الكازوال”، بعدما تبين من خلال تقارير لمفتشي مجالس الحسابات الجهوية، أن هناك مصاريف مبالغ فيها في استعمال الكازوال ضمن ميزانيات الجماعات الترابية .

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