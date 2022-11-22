تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يشيد بدور المغرب لتعزيز السلام

هبة بريس

أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أمس الإثنين بفاس، بالانخراط الكبير للمملكة المغربية في تعزيز السلام والتفاهم والاحترام المتبادل.

وأكد موراتينوس، خلال لقاء نظم على هامش المنتدى التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي تحتضنه العاصمة الروحية للمملكة يومي 22 و 23 نونبر الجاري، تحت شعار “المتاحف كفضاء للاكتشاف والانفتاح على الآخر والحوار بين الثقافات” أن احتضان المملكة للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات يؤكد دورها الهام والمتميز في تعزيز العيش المشترك وتلاقح الثقافات والحضارات.

وبعدما أبرز أهمية المتاحف في التعبير عن الهوية والإبداع وتلاقح الثقافات، شدد موراتينوس على الأهمية الكبيرة للثقافة والفن في الوصول إلى السلام وتعزيز العيش المشترك والتفاهم والاحترام المتبادل.

وتابع أن المنتدى التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات يشكل مناسبة لبداية نقاش عميق وهام حول مستقبل الإنسانية، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية “أن نعيش معا في ظل عالم ينعم بالسلام، وأن يسود السلام والفهم والاحترام المتبادل، بدل الصراعات والأزمات والإقصاء”.

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