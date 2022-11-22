تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يشيد بدور المغرب لتعزيز السلام
هبة بريس
أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أمس الإثنين بفاس، بالانخراط الكبير للمملكة المغربية في تعزيز السلام والتفاهم والاحترام المتبادل.
وأكد موراتينوس، خلال لقاء نظم على هامش المنتدى التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي تحتضنه العاصمة الروحية للمملكة يومي 22 و 23 نونبر الجاري، تحت شعار “المتاحف كفضاء للاكتشاف والانفتاح على الآخر والحوار بين الثقافات” أن احتضان المملكة للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات يؤكد دورها الهام والمتميز في تعزيز العيش المشترك وتلاقح الثقافات والحضارات.
وبعدما أبرز أهمية المتاحف في التعبير عن الهوية والإبداع وتلاقح الثقافات، شدد موراتينوس على الأهمية الكبيرة للثقافة والفن في الوصول إلى السلام وتعزيز العيش المشترك والتفاهم والاحترام المتبادل.
وتابع أن المنتدى التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات يشكل مناسبة لبداية نقاش عميق وهام حول مستقبل الإنسانية، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية “أن نعيش معا في ظل عالم ينعم بالسلام، وأن يسود السلام والفهم والاحترام المتبادل، بدل الصراعات والأزمات والإقصاء”.
7 تعليقات
اللهم اعز ملكنا وشعبنا اللهم زدنا قوة نحمي بها ديننا وارضنا وعرضنا ..
اللهم بارك و زد في ذلك شعارنا الخالد الله الوطن الملك عاش ملكنا الهمام جلالة الملك محمد السادس…
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المغرب دائما في تألق..
اللهم زد وبارك واكفنا شر خلقك واحفظ بلدنا العزيز بقيادة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وايده..
المغرب له حضور وازن وقوي وعلاقة متميزة بين دول العالم ..
بلدنا المغرب يتمتع بمؤهلات تجعله دائما متألقا اللهم احفظه واحفظ الشعب المغربي..
العالم يعترف بالوحدة الترابية والوطنية للمغرب..