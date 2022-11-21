المحكمة تقضي بالإعتقال الفوري لزيان وايداعه سجن العرجات
هبة بريس _ الرباط
علم ان محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان،
وقالت مصادر الجريدة انه تقرر في حق زيان “الاعتقال الفوري” للمدعى عليه. وجرى اعتقاله وايداعه سجن العرجات
و تابعت المحكمة النقيب زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
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24 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل
في وطني فضح الفساد جريمة يعاقب عليها القانون
نحن نعلم أن الدولة إذا أرادت أن تقضي على شخص معين تنسب إليه اتهامات خطيرة مثل الارهاب والتحرش الجنسي وغيرها بمجرد أنه قال الحق أو فضح أهل الفساد فإنه يشكل عليهم خطر..
لاحول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحولاة ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم دنيا واخره وفي كل ضالم
كل التضامن مع الاستاد زيان الله يطلق اسراحو
لا حولة ولا قوة الا بالله هاكذا يسيطرون على الوضع بسجن من يطالب بحقه
حسبيا الله ونعمة الوكيل لي قال كلمة حق مصيرو السجن لاحولة ولا قوة الا بالله
بلاد الظلم والحكرة
حسبنا الله ونعم الوكيل حقوق الإنسان منعدمة في كل مكان
لقال الحق امشي الحبس
كل التضامن اللا مشروط مع الأستاذ محمد زيان ..
مازال الحكم لم يصبح نهائيا مازال هناك النقض اذا تم رفضه يمكن بعد ذلك تنفيذ الحكم عليه
بلاد الضلم والضلمات حسبي الله ونعم الوكيل الانفجار ات لا محالة أوشك الصبح ان يصبح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لك الله يا وطني
الاتهامات الباطلة والكلام الزائد في الغالب ما يدفع صاحبه ثمنه غاليا …
الوزراء والبرلمانيين السابقين كلهم فاسدين لماذا القضاء لم يتحرك ضدهم ..
من يقول الكذب يصدق ومن يقول الحق يكذب هاذ هو زمن العرب ..
الحكومة تنتقم بداية تصفيات المعارضين والمطالبين بحقوق الشعب اللهم استرنا يارب العالمين..
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..