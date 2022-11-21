المحكمة تقضي بالإعتقال الفوري لزيان وايداعه سجن العرجات

2022-11-21 / 19:37
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هبة بريس _ الرباط

علم ان محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق والمحامي محمد زيان،

وقالت مصادر الجريدة انه تقرر في حق زيان “الاعتقال الفوري” للمدعى عليه. وجرى اعتقاله وايداعه سجن العرجات

و تابعت المحكمة النقيب زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

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‫24 تعليقات

  3. نحن نعلم أن الدولة إذا أرادت أن تقضي على شخص معين تنسب إليه اتهامات خطيرة مثل الارهاب والتحرش الجنسي وغيرها بمجرد أنه قال الحق أو فضح أهل الفساد فإنه يشكل عليهم خطر..

  5. لاحولاة ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم دنيا واخره وفي كل ضالم

  7. لا حولة ولا قوة الا بالله هاكذا يسيطرون على الوضع بسجن من يطالب بحقه

  8. حسبيا الله ونعمة الوكيل لي قال كلمة حق مصيرو السجن لاحولة ولا قوة الا بالله

  13. مازال الحكم لم يصبح نهائيا مازال هناك النقض اذا تم رفضه يمكن بعد ذلك تنفيذ الحكم عليه

  14. بلاد الضلم والضلمات حسبي الله ونعم الوكيل الانفجار ات لا محالة أوشك الصبح ان يصبح

  16. الاتهامات الباطلة والكلام الزائد في الغالب ما يدفع صاحبه ثمنه غاليا …

  17. الوزراء والبرلمانيين السابقين كلهم فاسدين لماذا القضاء لم يتحرك ضدهم ..

  19. الحكومة تنتقم بداية تصفيات المعارضين والمطالبين بحقوق الشعب اللهم استرنا يارب العالمين..

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