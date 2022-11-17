أوكرانيا تدرج رئيس الشيشان رمضان قديروف على قائمة المطلوبين

هبة بريس - وكالات

أعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني الأربعاء، إدراج رئيس الشيشان رمضان قديروف، على قائمة المطلوبين، وذلك وفقا لقاعدة بيانات جهاز المخابرات الأوكراني.

وحسب جهاز أمن الدولة الأوكراني، تمت إدانة قديروف “بشن اعتداء عسكري أو أعمال عسكرية عدوانية”، لافتا إلى أن عقوبة هذه الأفعال، هي السجن مدة تتراوح بين 10 و 15 عاما، بموجب القانون الجنائي الأوكراني.

ووفقا للجهاز الأمني فإن قديروف مطلوب بتهمة “التعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمتها”.

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