الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لإيقاف جانح هاجم شرطي بسلاح أبيض
اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، مساء أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر واندفاع قويتين وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة تلبس بترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة بالقرب من منزله بحي “المرس” بمدينة قلعة السراغنة، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض وأصاب موظف شرطة بجروح على مستوى يده، الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين لتفادي الخطر الناجم عن هذا الاعتداء.
وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستخدم من قبله، كما مكنت عملية التفتيش والجس الوقائي التي أخضع لها عن حجز مجموعة من صفائح مخدر الشيرا و11 لترا من مسكر ماء الحياة المعدة للترويج.
وقد تم نقل موظف الشرطة المصاب إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
8 تعليقات
يجب اطلاق النار على كل من سولت له نفسه المساس بالاخرين والرجال الامن..
نتمنى ان تكون الرصاصات اما في القلب او الرأس للمجرمين حتى يستريح العباد والبلاد من المجرمين..
للأسف ليس هناك اختيارات للقضاء على الاجرام حماية رجل الأمن أولوية قصوى لا يجب أن تعطى اي فرصة للمجرم للافلات خصوصا إذا أصر على العنف والمقاومة ..
تحية إجلال و تقدير لرجال الأمن الذين يقومون بواجبهم الوطني في إطار القانون اللهم احفظهم من كل اذى.
اللهم احفظ حماة الوطن الاعين الساهرة على امن المغاربة..
رجال الامن مشكورين على مجهوداتكم الجبارة..
السجون مملوءة ولكن بدون أي نتيجة ليس للردع وانما للرفه..
على الشرطة أن تشرع في اطلاق النار من اجل للتخلص من الجراثيم المضرة بالمجتمع..