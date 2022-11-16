“أكديطال” تواصل توسعها.. الدكتور طالب يدشن أضخم مصحة للتخصصات بأسفي

هبة بريس من أسفي

ياسين الضميري/مصطفى أبوالعلاء

تكللت جهود القائمين على مجموعة “أكديطال”، الفاعل الأول و الرائد في قطاع الصحة الخاصة بالمغرب، بتدشين مصحة التخصصات الخاصة بمدينة أسفي.

حفل تدشين هاته المؤسسة الصحية الخاصة، التي تعتبر الأكبر من نوعها بإقليم أسفي، حضره الدكتور رشدي طالب، الرئيس المدير العام لمجموعة أكديطال، و عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة للحسين شينان عامل إقليم أسفي و شخصيات أخرى.

و قام الوفد الرسمي على هامش حفل تدشين المنشأة الصحية الجديدة بزيارة همت مختلف جوانب و تخصصات المصحة التي ستوفر خدمات صحية مهمة كانت تفتقدها مدينة و إقليم أسفي، مما سيغني المرتفقين المنتسبين لحاضرة المحيط عناء التنقل لمدن بعيدة لتلقي العلاج خاصة في التخصصات التي كانت تفتقدها المدينة.

و في هذا الصدد، أوضح الدكتور رشدي طالب في تصريح لوسائل الإعلام أن افتتاح مصحة التخصصات أسفي يأتي في إطار انخراط المجموعة في تنفيذ برنامج استثماري طموح بهدف مواكبة الديناميكية الوطنية لتأهيل قطاع الصحة وتعميم ولوج المرضى للعلاجات الطبية.

و أضاف الدكتور طالب أن “أكديطال” بهذا التدشين الجديد تواصل استراتيجيتها التنموية الهادفة إلى التواجد بمختلف ربوع المملكة، وتغطية التراب الوطني بشكل ناجع، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لتجويد الخدمات الصحية و تقريبها من المواطنين.

بدوره، أكد الدكتور جواد زكرياء، نائب رئيس المجموعة و مديرها الصحي أن افتتاح مصحة التخصصات أسفي، التي تعد أول مؤسسة صحية من هذا الحجم بالإقليم، يندرج في إطار سعي مجموعة أكديطال إلى توفير عرض صحي يتميز بالجودة والقرب.

و أضاف الدكتور زكرياء أن مصحة التخصصات آسفي، وهي مؤسسة متعددة التخصصات بقدرة إيوائية تصل إلى 100 سرير، ستمكن من مضاعفة العرض المحلي للآسرة الاستشفائية، المتواجدة تحت تدبير الوحدات الصحية التابعة للقطاع الخاص، مع توفير خدمات وتجهيزات القرب لفائدة سكان الإقليم، الذين كانوا من قبل يضطرون للتنقل للمدن الكبرى لتلقي العلاجات الطبية.

و أوضح ذات المتحدث أن المؤسسة تضم أول مركز لطب القلب التدخلي على صعيد الجهة (Cardiologie Interventionnelle)، وتم تجهيز هذا المركز المخصص لمعالجة أمراض القلب والشرايين وأمراض الشرايين العصبية، بأقسام تقنية من الجيل الأخير، بالإضافة إلى قاعة للقسطرة القلبية وقاعة لاختبار الجهد.

كما تم، وفق المدير السالف الذكر، إدماج مركز علاج الأورام أسفي، وهو الأول من نوعه على صعيد الجهة، داخل مصحة التخصصات أسفي، وهو متخصص في التكفل بتشخيص وعلاج أمراض السرطان، ويحتوي على ثلاثة عشر أريكة للعلاج الكيماوي، وتسعة آسرة استشفائية ومصلحتين للعلاج الإشعاعي مجهزتين بمُسَرِّع من الجيل الأخير لضمان سلامة وجودة العلاجات وجهاز مقياس الجرعة الإشعاعية (Scanner Dosimétrique).

و شدد ممثل مجموعة أكديطال على أن مصحة التخصصات أسفي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية، وعلى غرار باقي البنيات الصحية التي طورتها مجموعة أكديطال، تم تزويدها بتجهيزات عالية المستوى من الجيل الأخير لعلاج جميع أنواع الأمراض.

و بخصوص تسيير مصحة التخصصات بأسفي، صرح الدكتور علي بنعبد الرزاق، مدير المصحة، بأن المؤسسة الاستشفائية الجديدة تضم سبعة أقسام للجراحة عصرية بتجهيزات فائقة الحداثة، من بينها قاعتين للفحص بالتنظير الداخلي (Endoscopie) ووحدتين تقنيتين للولادة (UTA).

كما تتوفر مصحة التخصصات أسفي وفق ما أوضح مديرها على قطب إنعاش مهم يشمل تسع مراكز للإنعاش متعددة الوظائف مطابقة للمعايير الدولية وخمس حاضنات لإنعاش حديثي الولادة، كما تتوفر كذلك على وحدة للعناية المركزة متعددة التخصصات والموجهة كذلك لأمراض القلب بطاقة إيوائية تصل إلى16 سريرا.

الدكتور بنعبد الرزاق أكد أيضا أن المصحة تضم مختبر للتحاليل الطبية ومركز شامل للفحص بالأشعة (التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، الماسح الضوئي (Scanner)، الفحص العادي بالأشعة (Radio Standard) ، التصوير بالموجات فوق الصوتية (Échographie)، التصوير الثدي بالأشعة (Mammographie))، وذلك بهدف تجويد مسار المريض وتسريع عملية تشخيص الأمراض والتكفل بها.

و ختم مدير المصحة تصريحه بأن الأخيرة، المصممة وفق المعايير الدولية الأكثر صرامة من حيث السلامة الصحية الاستشفائية ومن حيث تجويد مسار المريض، تتوفر كذلك على مصلحة للمستعجلات لاستقبال الحالات الحرجة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مع حضور مستمر في عين المكان لأطباء الإنعاش والمستعجلات.

و تزامنا مع افتتاح المصحة، عبرت مجموعة من فعاليات و سكان مدينة أسفي عن ارتياحهم بخصوص هاته المؤسسة الصحية التي ستشكل قيمة مضافة لقطاع الصحة بالمدينة و الإقليم على حد سواء، خاصة أنها ستمكن من توفير خدمات صحية في تخصصات مفتقدة و بجودة عالية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه و مع هذا الافتتاح، الذي يعتبر السادس لمجموعة أكديطال خلال السنة الحالية، يرتفع عدد المؤسسات الاستشفائية التي تديرها المجموعة إلى خمسة عشر في انتظار تدشين مصحات و مراكز صحية أخرى بمدن عدة لتغطية كامل التراب الوطني.

أهم فقرات حفل تدشين مصحة التخصصات أسفي تجدونها بالصوت و الصورة في المقطع التالي:

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