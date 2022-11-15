الجزائر: السجن 15 سنة للمدير العام السابق لمجمع “سوناطراك”

هبة بريس - وكالات

عاقبت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، المدير العام السابق لمجمع “سوناطراك” للطاقة، عبد المؤمن ولد قدور، بالسجن 15 عاما، وبغرامة قدرها مليون دينار جزائري (نحو 7220 دولار أمريكي) في قضية فساد مالي.

وبحسب الإعلام الرسمي، فقد “سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، ومصادرة كافة الأموال والعقارات المحجوزة في إطار القضية”.

وأدين ولد قدور فيما يعرف بقضية اقتناء مصفاة “أوغيستا” من طرف سوناطراك، كما حكمت المحكمة على نجله نسيم ولد قدور بعشر سنوات سجنا نافذا، مع تأييد أمر دولي بإلقاء القبض عليه.

كذلك، حُكم على زوجة عبد المؤمن ولد قدور، أنيسة أوعبد السلام، بسنتين حبسا نافذا.

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