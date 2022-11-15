وفاة شخص كان في ضيافة أمن طنجة

هبة بريس

علم لدى منطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء الاثنين، أن شخصا يبلغ من العمر 42 سنة، كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، قد وافته المنية بعد نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الدائرة الرابعة للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل مساء أمس في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية بعد وصوله للمؤسسة الاستشفائية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0