الملك محمد السادس يعزي الرئيس التركي

هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف “میدان تقسیم” وسط اسطنبول، مخلفا العديد من الضحايا.

ومما جاء في برقية الملك: “تلقيت ببالغ الأسى والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف میدان تقسیم وسط اسطنبول، مخلفا العديد من الضحايا الأبرياء”.

وأضاف الملك محمد السادس: “أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى الأسر المكلومة وإلى الشعب التركي كافة، بتعازي الحارة، مشفوعة بدعواتي للعلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل

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