وزارة الصحة: عدد إصابات كورونا تضاعف مع بداية نونبر

هبة بريس

أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 والتعفنات الجديدة الأسبوعية، قد تضاعف خلال الأسبوع الأول من نونبر الجاري.

وأوضح المرابط، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 بالمغرب، أنه تم تسجيل ثلثي حالات الإصابة بجهتي الرباط- سلا- القنيطرة، والدار البيضاء-السطات، مسجلا أنه بعد فترة بینیة رابعة استمرت ثلاثة أشھر تمیزت بانتشار جد ضعیف لفیروس السارس-كوف-2، عاد مستوى انتشار الفیروس « لیرتفع من جدید كما كان متوقعا ».

وأبرز أن معدل الإيجابية الأسبوعي قد ارتفع بشكل ملحوظ إلى 2.1 بالمئة في الأسبوع الأخير بعدما ظل مستقرا في أقل من 1 بالمئة لأزيد من شهرين، معتبرا أن هذان المؤشران « ينمان عن دخولنا بشكل جد محتمل موجة خامسة للإنتشار الجماعي للفيروس » بعدما تتضح الرؤيا أكثر نهاية هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بالحالات الخطيرة والحرجة، أكد المسؤول أنها لاتزال « جد محدودة »، حيث ولجت أقسام الإنعاش والعناية المركزة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر ثلاث حالات، كما لا توجد أية حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وبالنسبة لحالات الوفيات، أبرز أنها تعد الأقل في المغرب منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني ، حيث سجلت في المعدل حالة وفاة واحدة كل أسبوع خلال الفترة البينية الأخيرة. وفيما يتعلق بالمتحورات المنتشرة في المغرب لفيروس السارس-كوف-2، سجل السيد المرابط أن متحور أوميكرون لايزال السائد بمتحورات فرعية مختلفة يغلب عليها BA.5.

أما بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، فقد أشار المسؤول إلى أن معدل التغطية بالجرعة المعززة بلغ 18.7 في المئة من مجموع المواطنات والمواطنين مع معدل استمرارية يساوي 29.3 في المئة.

وذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو بإلحاح الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية والمصابين بأمراض مزمنة إلى تلقي الجرعة المعززة ثم التذكيرية للرفع من مستوى المناعة ضد كوفيد 19، كما تدعو كافة المواطنات والمواطنين المصابين بأعراض تنفسية إرتداء الكمامة واستشارة الطبيب بغرض التشخيص والعلاج.

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