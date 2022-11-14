من الرياض: “مع محبتي” يخطف الجائزة الأولى للمهرجان العربي للإذاعة و التلفزيون

نجلاء مزيان

وسط حضور أكثر من ألف إعلامي من مختلف دول العالم والعديد من المنظمات الإعلامية الدولية،توج المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 التي تنظمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية عن فئة برامج السهرات التلفزيونية المنوعة ضمن المسابقة الرئيسية.

واستطاع برنامج “مع محبتي” الذي تقدمه الإعلامية هانية قسومي و تشرف على إعداده الاعلامية فاطمة الافريقي لمخرجه عزيز كنين

و الذي تقوم بإنتاجه الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزيون من حصد الجائزة الأولى عن حلقة الفنانة سلمى رشيد مناصفة مع برنامج نغم يمني على ضفاف النيل.

و حقق “مع محبتي” نجاحا كبيرا و نسب مشاهدة قياسية منذ بث أول حلقة له و التي كانت ضيفتها الفنانة نجاة عتابو حيث حصدت أكثر من تسع ملايين مشاهدة.

وتأتي إستضافة المملكة العربية السعودية للمهرجان العربي للإذاعة و التلفزيون لتبرهن على المكانة المرموقة التي تحظى بها بين الدول، والإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها، والقدرات العالية على استضافة المناسبات الدولية الكبرى.

ويسجل المهرجان إنجازًا جديدًا للمملكة في استضافة المزيد من الفعاليات على أرضها، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م، وتأكيدًا على النهضة الاقتصادية والتنموية للمملكة بوصفها قوة استثمارية رائدة، كما تعد هذه الاستضافة فرصة لإبراز المناطق السياحية والقيمة النوعية للبنية التحتية للاستثمار الفاعل والفرص المثمرة الجاذبة، وتأكيدًا على ما تشهده المملكة من تحولات ثقافية واجتماعية تركز على قيم التسامح والتعايش وتقبل الثقافات المتنوعة وتعميق العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0